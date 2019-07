Aufweckversuch artete in Körperverletzung aus

Ein 20-jähriger Linzer war am Donnerstagmorgen um 4:15 Uhr auf dem Weg in die Arbeit, als er in der Wiener Straße einen schlafenden 21-jährigen Chinesen vor der Eingangstür eines Mehrparteinhauses entdeckte. Ein Aufweckversuch artete in ein Gerangel und in weiterer Folge in eine gegenseitige Körperverletzung aus. Der schwer betrunkene 21-Jährige schlug auf den 20-Jährigen ein und biss ihn ins Gesicht. Der 20-Jährige verteidigte sich und fügte dem 21-Jährigen einen Kratzer im Gesicht zu. Der 20-Jährige wurde mit dem ÖRK in den MedCampus III eingeliefert. Der Betrunkene verweigerte eine Behandlung und wurde wegen aggressiven Verhaltens angezeigt.

