Aufwärmprogramm für den Kopf: Sommerschule startet am Montag

In zahlreichen Schulen Oberösterreichs beginnen bereits am kommenden Montag – zwei Wochen vor Schulstart – die Köpfe zu rauchen. Denn dann startet bereits zum dritten Mal die Sommerschule, bei der Kinder und Jugendliche das Gelernte aus dem Vorjahr noch einmal festigen und ihr Wissen vertiefen können. Ziel ist die Vorbereitung auf das neue Schuljahr.

4700 Schüler – 1800 aus der Volksschule, 2200 Zehn- bis 14-Jährige und 700 Oberstufenschüler – sind heuer angemeldet. Insgesamt sind es um 700 mehr als noch im Vorjahr. "Daran sehen wir, dass das Angebot immer mehr ins Bewusstsein rückt", sagt Bildungsreferentin und Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP).

An 139 Standorten wird Sommerunterricht angeboten – diesewurden, anders als in den Vorjahren, vorab festgelegt. So wussten die Eltern schon bei der Anmeldung, wo ihre Kinder die Sommerschule besuchen werden. Neben 585 Lehrern betreuen heuer 168 Studierende die Teilnehmer. "Auch sie profitieren, indem sie die erste schulische Praxis erleben und Grundlagen der Unterrichts vermittelt bekommen", sagt Oberösterreichs Bildungsdirektor Alfred Klampfer.

Schüler helfen Schülern

Darüber hinaus setzt das Programm auf 91 Buddys – Schüler ab der 5. Schulstufe, die freiwillig jüngeren Kindern beim Lernen helfen. Einer von ihnen ist der 16-jährige Emil Gschaider vom Stiftsgymnasium Wilhering.

Dort unterstützt er Unterstufenkinder dabei, den Stoff zu wiederholen und zu festigen. "Ich möchte selbst einmal Lehrer werden. Ich hoffe, dass ich bei den anderen ihre Leidenschaft für meine Lieblingsfächer entfachen kann", sagt er.

Die Jüngeren würden seine Hilfe gut annehmen. "Ich bin ein bisschen älter als die Schüler, aber noch jung. Da ist die Verständigung eine andere als mit Lehrern", sagt der Jugendliche.

Auch 217 Kinder aus der Ukraine nehmen heuer an der Sommerschule teil. "Bei der Förderung wird sicherlich der Schwerpunkt auf die Deutschförderung gelegt. Zusätzlich haben die Schüler die nächsten zwei Wochen die Möglichkeit, wichtige soziale Kontakte zu knüpfen", sagt Bildungsdirektor Klampfer.

Die Sommerschule startet am mit denselben Corona-Vorgaben, mit denen das vergangene Schuljahr geendet hat. Gleich am ersten Tag, dem 29. August, werden aber neue Regeln vom Bildungsministerium erwartet. Diese würden dann ehest möglich auch im laufenden Betrieb der Sommerschule umgesetzt, kündigte Haberlander an.