Aufwändiger Einsatz im Höllengebirge: Innviertlerinnen (23, 24) mit leichter Kleidung in Schneesturm geraten

Aufgebrochen waren die Freundinnen aus dem Innviertel um 9:15 Uhr. Die beiden Frauen, eine 24-Jährige aus Überackern (Bezirk Braunau) und eine 23-Jährige aus Braunau, waren in leichter Wanderausrüstung aufgebrochen, sagt ein Polizeisprecher den OÖN. Gestartet wurde die Tour bei der Taferlklause im Gemeindegebiet von Almünster. Am Hinteren Langbathsee vorbei und dann über den exponierten Schafluckensteig wollten die Frauen auf den Brunnkogel auf 1708 Höhenmetern steigen. Danach, so war der Plan, wollten die beiden über den 1692 Meter hohen Hochleckenkogel wieder zur Taferlklause absteigen. Eine durchaus anspruchsvolle Tour, die die beiden Innviertlerinnen laut Polizei im Sommer des vergangenen Jahres bereits einmal gewandert waren. Dass die Witterung im Sommer mit der im Februar jedoch nicht zu vergleichen ist, mussten die beiden an eigenem Leib erfahren.

Notruf nach Wetterumschwung

Bereits unterhalb des Brunnkogels, noch beim Aufstieg, kamen die Wanderinnen in schlechtes Wetter. Der Weg war laut Polizei schon gar nicht mehr erkennbar, es schneite und dazu kam starker Wind.

Lokalisierung: In diesem Bereich kamen die Frauen wetterbedingt nicht mehr weiter

Weil sich die Frauen mittels Handy-App orientierten, wurden die Akkus ihrer Handys stark in Anspruch genommen. Mit den letzten Akku-Reserven setzten die beiden um 14:25 Uhr einen Notruf ab.

Die Alpinpolizei Gmunden versuchte sofort, telefonischen Kontakt mit den beiden aufzunehmen, jedoch war der Empfang schlecht. Es gelang den Beamten ihren genauen GPS-Standort zu eruieren, noch bevor sich beide Handys abschalteten. Die Bergrettungsstelle Traunkirchen sowie der Polizeihubschrauber „Libelle OÖ“ wurden nachalarmiert.

Fünf Bergretter bis zur Nebelgrenze geflogen

Aufgrund der schwierigen Wetterbedingungen war eine direkte Rettung per Hubschrauber nicht möglich. Vier Bergretter und eine Bergretterin wurden mit einem 20-Meter-Tau bis zur Nebelgrenze geflogen. Von dort aus war es für die Helfer noch eine einstündige Wanderung bis hin zu den in Not geratenen Frauen. In einem Schneesturm und bei dichtem Nebel wurden diese gefunden.

Mit entsprechender Kleidung und Steigeisen ausgerüstet, konnten die beiden Wanderinnen schließlich gegen 18:30 Uhr wohlbehalten und ohne Verletzungen ins Tal begleitet werden. Ihre besorgten Eltern durften ihre Töchter geschwächt aber wohlauf in Empfang nehmen.

Franziska Giles

