Aufwändige Bergung nach Unfall am Katzenstein

Laudachsee: Naturidyll am Fuß des Katzensteins

Gemeinsam mit seinem 38-jährigen Sohn hatte sich der 65-Jährige aus Gmunden auf den Weg gemacht, den markierten Gassnersteig zum Gipfel des Katzensteins in 1349 Metern Höhe zu erklimmen.

Die Tour begann gegen 13 Uhr am Laudachsee, während des Abstiegs gegen 16:20 Uhr ereignete sich der Unfall. Der 65-Jährige rutschte beim rückwärts Abklettern aus und stürzte etwa 2-3 Meter ab, Mit dem Brustkorb prallte er dabei auf einen spitzen Stein. Der Verletzte war nicht in der Lage, selbstständig abzusteigen, und so alarmierte sein Sohn über sein Handy die Einsatzkräfte.

Das Notarzthubschrauberteam versuchte mehrmals vergeblich, eine Rettung mit dem Bergetau durchzuführen. Aufgrund des starken Windes war dies nicht möglich. Stattdessen wurde eine Mannschaft der Bergrettung Gmunden zusammen mit einem Bergrettungsarzt in der Nähe der Unfallstelle abgesetzt. Weitere Bergretter und ein Alpinpolizist stiegen über die Südseite aus Richtung Mairalm zur Unfallstelle auf.

Schwierige Bedingungen

Die Rettung gestaltete sich äußerst aufwändig und zeitraubend, nicht zuletzt aufgrund der schweren Verletzungen des Verunglückten. Der Bergrettungsarzt betreute den Patienten während des gesamten Einsatzes und verabreichte notwendige Medikamente. Der Abseilvorgang musste bei völliger Dunkelheit in unwegsamem Gelände durchgeführt werden. Der Weg musste teilweise erst freigeräumt werden musste.

Gegen 20 Uhr erreichte das Rettungsteam schließlich die Forststraße. Der 65-jährige Verletzte wurde sicher in einer Gebirgstrage abgeseilt und dem Hubschrauberteam übergeben. Von dort aus wurde er ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht, wo er weiter medizinisch versorgt werden konnte.

