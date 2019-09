Mir gefällt an ihr, dass sie sich aus freien Stücken entscheidet, das Luxusleben aufzugeben und so zu leben, wie sie es selbst für richtig hält“, sagte Martina Ebm kürzlich im OÖN-Interview über ihre Figur „Caro“. Auch im realen Leben wird die 37-Jährige neue Wege gehen. „Die Vorstadtweiber“ treiben seit gestern in der vierten – und für Ebm letzten – Staffel auf ORF eins ihr Unwesen.