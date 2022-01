Es begann Samstagnacht – und hielt den ganzen Sonntag an: Fast im Minutentakt wurden gestern die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren in Oberösterreich zu Einsätzen gerufen. Der Grund: Sturmschäden. "Hauptsächlich mussten wir umgeknickte Bäume abtransportieren, die dem starken Wind nicht mehr standgehalten haben und auf Straßen oder Stromleitungen gefallen sind", sagt Robert Kastner vom Landesfeuerwehrkommando Oberösterreich. Das führte auch zu mehreren Stromausfällen im Land. So