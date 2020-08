Aufruf von Krisenstab: Corona-Infizierte in Linz und Hagenberg

Alle Personen, die sich am Dienstag zwischen 10.00 und 14.00 Uhr sowie 17.00 und 21.00 Uhr in diesem Lokal aufhielten, sollen ihren Gesundheitszustand genau beobachten und bei Symptomen die Gesundheitshotline 1450 anrufen.

Gleiches gilt für Besucher des Linzer Lokals "Dachcafe" (Ecke Landstraße/Magazingasse), wo am Samstag eine weitere Mitarbeiterin positiv auf Covid-19 getestet wurde. Die Frau war am Mittwoch sowie am Donnerstag zu den Öffnungszeiten tätig. Bereits am Freitag war ein Mitarbeiter desselben Lokales, der am Dienstag zwischen 9.00 und 16.30 Uhr gearbeitet hatte, positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Gastronomiebetrieb wurde daraufhin umgehend bis zum Ende der Quarantänemaßnahmen geschlossen, berichtete die Stadt Linz in einer Aussendung am Samstagnachmittag.

57 Neuinfektionen am Samstag

In Oberösterreich hat es am Samstag 57 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. 20 davon waren Reiserückkehrer, vier deren Kontaktpersonen. Insgesamt gab es am Samstag, 12 Uhr, 457 aktuell Infizierte, 1.718 Menschen waren in Quarantäne. 24 Erkrankte waren im Spital, vier davon mussten intensivmedizinisch behandelt werden.

