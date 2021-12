Waldrodung in Ohlsdorf: Grünen bringen Landtagsanfrage ein

Die behördlichen Genehmigungsverfahren zogen sich über drei Jahre hin. Im Widmungsverfahren zur Umwidmung gab es von der Fachaufsicht des Landes (Abteilung Raumordnung) mehrere Versagungsgründe und damit eine Ablehnung, heißt es in einer Presseaussendung der Grünen Oberösterreich am Donnerstag. Landesrat Achleitner müsse daher in einer Landtagsanfrage des Grünen Landtagsklubs beantworten, wie es dann doch zu einer Genehmigung der Widmung gekommen ist.

Kaineder will wissen, ob politische Einflussnahme im Spiel war

Weiters müsse laut den Grünen Oberösterreich geklärt werden, ob es politische Einflussnahme auf Entscheidungsträger oder Entscheidungsträgerinnen gegeben habe, zudem ja bekannt sei, dass der ehemalige Grundeigentümer ein ÖVP-Großspender sei. Dazu Umweltlandesrat Stefan Kaineder in der Aussendung: "Gerade in Zeiten, in denen Ermittlungsverfahren gegen ÖVP-Parteispender im Laufen sind, brauchen wir vollständige Aufklärung. Es muss endlich aufhören, dass Wirtschaftsinteressen in Oberösterreich vor Umwelt- und Klimaschutzinteressen gestellt werden."

Aus dem Büro von Achleitner heißt es dazu, dass es keine Weisung gegeben hätte und die Umwidmung ordnungsgemäß erfolgt sei. Der Käufer sei verpflichtet worden, die 1,5-fache Fläche in der näheren Umgebung wieder aufzuforsten. Für Kaineder macht dies die Angelegenheit aber nicht besser, dadurch würde "ein noch größeres Areal an wertvollem Ackerland abhanden" kommen. Unterstützung bekommt er von Kurt Weinberger, Vorstandsvorsitzender der Österreichischen Hagelversicherung: "Oberösterreich verliert doppelt: Einerseits wird Wald zubetoniert und anderseits ist die vermeintliche Kompensation durch die Aufforstung der zweite Skandal. Die Aufforstung findet auf Ackerflächen statt, diese stehen also für die Lebensmittelproduktion nicht mehr zur Verfügung." Unsere Kinder würden den Naturwald irgendwann nur noch aus YouTube-Videos kennen. Es sollten bestehende Leerstände revitalisiert und nicht neue Agrarflächen betoniert werden.

Ein Amtssachverständiger der Bezirkshauptmannschaft Gmunden hatte vor der Umwidmung in einem betont kritischen Gutachten auf die große ökologische Bedeutung des Waldstücks in Ohlsdorf hingewiesen. Die Gemeinde beauftragte aber die Erstellung eines Gegengutachtens, das die geplante Rodung deutlich weniger kritisch sah. Dieses Gegengutachten habe "das Gutachten des Amtssachverständigen widerlegt und der UVP-Behörde als Grundlage gedient", teilte Hans Asamer den OÖNachrichten in einem Schreiben mit.

Der Ex-Industrielle verteidigt das Betriebsgebiet in unmittelbarer Nähe zur Autobahn-Anschlussstelle "Laakirchen West" mit der Schaffung von bis zu 600 Arbeitsplätzen. Die Waldfläche gehörte zu einem Drittel den Österreichischen Bundesforste (ÖBf) sowie einem Gastwirt. Dieser errichtete mit dem Verkaufserlös 2019 einen Hoteltrakt und die Bundesforste investierten in Ohlsdorf in leistbare Wohnungen für Jungfamilien. "Ohlsdorf bekommt also nicht nur Hunderte Arbeitsplätze, sondern auch Wohnungen", zitierten die OÖN Hans Asamer. Er hat das künftige Gewerbegebiet bereits an die belgische Betriebsansiedelungsfirma VGP Group Van Geet verkauft.

Bürgermeisterin Ines Mirlacher (SPÖ) sagte am Donnerstag gegenüber der APA, dass das Projekt vom Umweltaspekt her "kritisch" zu sehen sei, aber die Bezirkshauptmannschaft hätte alles rechtlich geprüft und die Rodung genehmigt. Für eine Gemeinde seien Arbeitsplätze wichtig und da würde dieser Standort - außerhalb des Ortes und mit eigener Betriebszufahrt - dafür sprechen.