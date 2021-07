Aufregung um Haus der Identitären in Steyregg: "Lage genau beobachten"

Sie kaufte im Frühjahr 2020 über einen Strohmann ein altes Haus samt Bierlokal, das sie sanierte, wurde am Wochenende bekannt. Man sei wachsam, es habe aber noch keine Konfrontationen gegeben, so Bürgermeister Johann Würzburger (SBU).

Die SPÖ forderte: "Oberösterreich darf nicht zum Treffpunkt von Rechtsextremen werden!" Die SPÖ-Sprecherin für Erinnerungskultur, Sabine Schatz, forderte von ÖVP-Innenminister Karl Nehammer und ÖVP-Landeshauptmann Thomas Stelzer, hier klar Stellung zu beziehen und alles zu tun, um dieses Projekt zu verhindern.

"Meine Haltung zu den Identitären ist bekannt und unmissverständlich. Sie waren nie und sind weiterhin nicht willkommen in unserem Land", nahm Stelzer in einer Presseaussendung Stellung, denn sie stünden für Spaltung, Oberösterreich hingegen für Zusammenhalt. Er habe bereits mit dem Landesamt für Verfassungsschutz Kontakt aufgenommen und eine genaue Beobachtung der Lage beauftragt. Außerdem sei er in enger Abstimmung mit dem Bürgermeister von Steyregg, "der meine volle Unterstützung hat", so Stelzer.

2019 versuchte die Gruppe in Linz eine Basis aufzubauen, scheiterte aber.