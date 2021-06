Die Sanierung einer Kirche ist eine teure Angelegenheit. Das gilt auch für die Pfarrkirche in Roitham am Traunfall, deren schmucker Kirchturm derzeit von einem Baugerüst verdeckt ist. Damit auch genügend Geld für die Bauarbeiten zusammenkommt, schickte die Pfarre vor geraumer Zeit an zahlreiche Firmen in der Umgebung eine E-Mail mit der Bitte um finanzielle Unterstützung. Als Gegenleistung dürfen die Firmen am Kirchturm während der Bauarbeiten ein Werbebanner anbringen.