Aufräumen in der Aktenaffäre: Linz holt sich Berater

Der ehemalige Salzburger Finanzdirektor soll die betroffene Abteilung überprüfen.

Herbert Prucher Bild: Neumayr

Wie man Abteilungen der öffentlichen Verwaltung nach einem Skandal neu aufstellt, das weiß er. Immerhin hat Herbert Prucher im Herbst 2013 vom Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer einen heiklen Auftrag bekommen. Als neuer Leiter sollte er die vom Finanzskandal erschütterte Finanz- und Vermögensabteilung des Landes Salzburg neu organisieren und den Finanzskandal aufarbeiten.

Nun ist es die Linzer Aktenaffäre, der Prucher in den nächsten Wochen seine ganze Aufmerksamkeit widmen wird. Denn Bürgermeister Klaus Luger (SP) will den 65-jährigen Salzburger, der seit Dezember als Finanzdirektor pensioniert ist und mittlerweile ein privates Beratungsunternehmen betreibt, als externen Berater ins Linzer Rathaus holen.

Stadtsenat muss zustimmen

Vorausgesetzt, der Stadtsenat unterstützt den entsprechenden Antrag des Bürgermeisters, der bei der morgigen Sitzung zur Abstimmung vorliegen wird. Kostenpunkt für Pruchers Engagement: 19.920 Euro.

Luger geht auch davon aus, dass alle Parteien zustimmen werden, dass die von der Aktenaffäre gebeutelte Magistratsabteilung für Verwaltungsstrafen von einem externen Berater eingehend überprüft wird. Immerhin hat die selbsternannte Aufklärerallianz zur Aktenaffäre (VP/Grüne/Neos) wiederholt die Einsetzung eines "externen Sanierers" verlangt.

Wobei Prucher nicht als klassischer Sanierer zu sehen ist. Vielmehr gilt der 65-Jährige als Spezialist für Organisationsentwicklung und Verwaltungsabläufe. Politisch ist Prucher den Sozialdemokraten zuzuordnen. Dass der schwarze Landeshauptmann Haslauer den einstigen Direktor des Salzburger SPÖ-Klubs die Finanzabteilung "aufräumen" ließ, spricht für Pruchers Qualifikation.

Doch was ist die konkrete Aufgabe für den Berater im Linzer Magistrat? Er soll "kritisch hinterfragen", ob die Maßnahmen, die nach Auffliegen der Aktenaffäre in der betroffenen Abteilung für Verwaltungsstrafen gesetzt wurden, "auch die richtigen sind und greifen", sagt Luger. Neben der Kontrolle der Arbeitsabläufe soll Prucher auch die Kompetenz der Mitarbeiter (samt Führungskräften) in besagter Abteilung analysieren. Es gehe nicht darum, Personal auszuwechseln. "Aber vielleicht kommt heraus, dass jemand eine zusätzliche Qualifikation braucht", sagt der Bürgermeister.

Ebenfalls zu klären sei, ob das eingesetzte IT-System optimal sei. "Ich erwarte mir einen ordentlichen Befund", sagt Luger. Ein Endbericht samt Vorschlägen für Änderungen soll im Idealfall bereits Ende Februar vorliegen. Er, so Luger, sei jedenfalls überzeugt, dass Pruchers Engagement "eine gute Investition ist".

