Aufnahmezentrum am Bahnhof wird zentrale Hilfsdrehscheibe

"Der Bereich des Linzer Bahnhofs wird zu einer Drehscheibe für die Aufnahme von Menschen auf der Flucht aus der Ukraine", sagt Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP). Heute werde im ehemaligen Postverteilerzentrum das Aufnahmezentrum für Geflüchtete eröffnet, in dem Notunterkünfte, Schlafmöglichkeiten, Beratungseinrichtungen, die Registrierstelle der Polizei untergebracht sowie Möglichkeiten zum Gesundheitscheck, zur Testung und Impfung geboten würden, wie Hattmannsdorfer gegenüber den OÖN erklärte. Rund 300 Notunterkunftsbetten sind aktuell eingerichtet. "Wir müssen aber hinsichtlich der Kapazitäten flexibel sein, weil wir nicht wissen, was in den nächsten Tagen auf uns zukommt", so der Soziallandesrat. Gestern seien rund 1050 Personen in den Notunterkünften betreut worden, sagte Hattmannsdorfer.

Das Sozialressort des Landes glaubt, dass sich derzeit rund 5000 aus der Ukraine geflüchtete Menschen in Oberösterreich aufhalten. Die Hilfe sei "überwältigend", wie Wolfgang Hattmannsdorfer anmerkte. Bereits knapp 1100 Personen konnten in Privatunterkünfte weitervermittelt werden, darüber hinaus hätten viele Menschen aus der Ukraine auch über persönliche Kontakte und Freunde ein Quartier gefunden. Es werden aber dringend weitere Unterkünfte gesucht. Diese können auf einem Onlineportal gemeldet werden (www.ooe.gv.at/ukraine), sie werden von Volkshilfe und Caritas vermittelt. Gesucht werden sofort beziehbare, beheizte Quartiere mit entsprechender Infrastruktur (Sanitäreinrichtungen, Kochmöglichkeit), die für einen Zeitraum von einigen Monaten verfügbar sind.