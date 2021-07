Aufnahmetests: Ärzte auch für soziale Kriterien

Damit bekräftigte er, was zuvor Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) verlangt hatte. Künftige Studenten sollten die Chance bekommen, sich etwa in Krankenhäusern oder Pflegeheimen zu engagieren.

Etwa 2200 Personen haben sich um die Aufnahme zum Medizinstudium an der Johannes Kepler Universität in Linz beworben – es stehen aber nur 240 Plätze zur Verfügung. "Wenn man diese durchaus nachvollziehbaren Zugangsbeschränkungen weiter aufrechterhält, dann muss in die Beurteilung auch einfließen, ob jemand bereits Erfahrung in der Arbeit im Gesundheitsbereich gemacht hat", sagt Niedermoser.