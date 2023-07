Aufnahmestopp im Tierheim Linz: "Wir sind rammelvoll"

Katzen kann das Tierheim in Linz nur noch in Notfällen aufnehmen. (Symbolbild)

"Es ist furchtbar, wir sind rammelvoll", sagt Sonja Zweythurm vom Tierheim des oberösterreichischen Landestierschutzvereins in Linz. Rund 180 Katzen und knapp 50 Hunde wohnen gerade gemeinsam mit verschiedenen Kleintieren wie Meerschweinchen, Chinchillas und Achatschnecken in der Mostnystraße 16 in Linz. Das Limit ist erreicht: "Wir können keine Hunde mehr aufnehmen.