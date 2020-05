"Wo wohnst du?" "Oben, im KZ." Dieser Dialog klingt wie ein schlechter Witz, dennoch wurde er so, oder so ähnlich, zig Mal geführt. Denn Manuel Garcia Barrado wuchs gemeinsam mit seinen beiden Brüdern im ehemaligen Konzentrationslager in Mauthausen, Marbach 38, auf. Wie jemand zu so einer "Adresse" kommt? Der Reihe nach ... Garcia Barrados Vater, der ebenfalls Manuel hieß, wurde am Neujahrstag 1918 geboren, er wuchs in Madrid auf, spielte bis zur U17 Fußball bei