Aufgespießte Rotwild-Häupter: Täter hat sich aufgrund des Drucks gestellt

Der männliche Hirsch steht zwar ganz oben in der Hierarchie der Rotwildtiere, sein Geweih demonstriert dies auch doch im Rudel gibt die älteste Hirschkuh die ihr Kalb bei sich hat den Ton an. Und das dürfte schon immer so gewesen sein. Hirsche im Freien oder Gehege sind immer ein präsentabler Anblick und bei Nebelstimmung können sich die Tiere wunderbar heraus modellieren.

Bild: Alois Litzlbauer