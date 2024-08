Aufgesperrt und abgezockt: Betrug mit Schlüsseldienst

Ein solches Malheur kann schnell einmal passieren: Die Haustür fällt ins Schloss, der Schlüssel liegt noch in der Wohnung und man hat sich ärgerlicherweise selbst ausgesperrt. Abhilfe schaffen Schlüsseldienste. Doch nicht jedes Angebot im Internet ist seriös – im Gegenteil, wie gestern ein Betrugsprozess am Landesgericht Linz gezeigt hat. Auf der Anklagebank saß ein 22-jähriger Türke. Er gilt laut Anklage als Mitglied einer in Österreich und Deutschland aktiven kriminellen Vereinigung.