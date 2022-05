Auffrischungsimpfung: Der vierte Stich für Altenheim-Bewohner

Mit dem vierten Stich empfiehlt das Nationale Impfgremium eine Covid-Auffrischungsimpfung für Menschen ab 80 Jahren. In Abstimmung mit den Hausärzten, dem Krisenstab und der Landes-Gesundheitsabteilung organisiere das Sozialressort die Auffrischungsimpfung in den Alten- und Pflegeheimen, sagt Sozial-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP). Mit rund 90 Prozent sei die Impfquote in den Heimen in den vergangenen Monaten sehr hoch gewesen. "Diesen Status wollen wir zum Schutz der Bewohner beibehalten", sagt der Sozial-Landesrat.

"Das persönliche Risiko für eine schwere Erkrankung wird durch die Impfung stark reduziert, das Risiko einer Übertragung auf andere wird zudem moderat reduziert", sagt Mediziner Bernd Lamprecht, Vorstand der Universitätsklinik für Lungenheilkunde. Durch die hohen Impfquoten sei das Infektionsgeschehen relativ niedrig gewesen.

Das zeigen auch die Zahlen: Auf dem Höhepunkt der Corona-Welle im November 2020 wurden in Oberösterreich 13.334 aktive Fälle und 653 infizierte Heimbewohner gezählt. Im März 2022 waren es 66.219 aktive Fälle, aber nur 858 angesteckte Heimbewohner.

