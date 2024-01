Auffahrunfall mit fünf Autos: 58-Jähriger verletzt

Ein 29-jähriger serbischer Lenker fuhr mit seinem Klein-Lkw auf das Heck eines anderen Pkw auf, wodurch der 58-jährige Lenker aus dem Bezirk Wels-Land verletzt wurde. Durch die Aufprallwucht stieß der Pkw in das Heck eines 28-jährigen Welsers, welcher wiederum durch die Aufprallwucht in das Heck eines Sattel-Lkw stieß.

Lesen Sie mehr aus Oberösterreich: Nach Streit in Linzer Innenstadtlokal: Gast schlug Kellner Glas ins Gesicht

Der Lenker, ein 53-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land blieb unverletzt. Durch die Wucht wurde er in die Seite des Sattelaufliegers geschleudert und blieb dort stehen. Ein 49-jähriger Fahrer eines weiteren Lkw wurde ebenfalls an der Kollision beteiligt. Der Verletzte konnte selbständig nicht mehr aus dem Fahrzeug steigen und musste durch die Rettungskräfte versorgt werden. Es entstand an allen fünf Fahrzeugen erheblicher Sachschaden.

Die Autobahn in Fahrtrichtung Linz war in der Zeit der Unfallaufnahme total gesperrt. Ebenso waren Kräfte der Feuerwehr sowie die Trafficmanager der Asfinag im Einsatz. Der bis dato unbestimmten Grades Verletze wurde ins Klinikum Wels-Grieskirchen eingeliefert. Die beiden Lkw konnte ihre Fahrt noch fortsetzen, der Klein-Lkw sowie die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper