Auffahrunfall mit drei Verletzten

Drei leicht verletzte Personen hatte am späten Samstagasbend ein Auffahrunfall auf der Welser Autobahn A25 zur Folge. Eine 33-Jährige aus dem Bezirk Freistadt fuhr gegen 23 Uhr mit dem Pkw ihrer 53-jährigen Mutter, die sich am Beifahrersitz befand, am rechten Fahrstreifen im Kolonnenverkehr mit etwa 80 km/h in Richtung Linz. Hinter der Mühlviertlerin fuhr ein 18-Jähriger aus Linz. Im Gemeindegebiet von Pucking, kurz vor der Einbindung in die Westautobahn A1, prallte der 18-Jährige aus unbekannter Ursache auf das Heck des Pkw der 33-Jährigen. Das Fahrzeug des Linzers schleuderte nach links gegen die Leitplanke des Mittelstreifens und blieb dort entgegen der Fahrtrichtung stehen.

Die 33-Jährige gab an, sie habe während der Fahrt plötzlich einen Schlag gegen das Heck des von ihr gelenkten Fahrzeuges gespürt und sei deshalb nach rechts auf den Pannenstreifen gefahren, um das Auto anzuhalten. Das Fahrzeug ihres Unfallgegners konnte die Mühlviertlerin nicht gleich entdecken, da dieses mit ausgefallener Beleuchtung auf der Überholspur zu stehen gekommen war. Ein nachkommender, unbeteiligter Pkw-Lenker informierte die Frau, dass das andere Fahrzeug weiter hinten stehe. Sowohl die 33-Jährige und ihre Mutter als auch der 18-Jährige wurden laut Angaben der Polizei vermutlich leicht verletzt und zur ärztlichen Kontrolle in das Krankenhaus gebracht. Der linke Fahrstreifen der A25 war von 23 Uhr bis etwa 0:45 Uhr gesperrt.

