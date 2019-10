Auffahrunfall auf der A25

Der Unfall passierte gegen 18:30 Uhr in Fahrtrichtung Linz. Ein Hubschrauber ist bereits am Unfallort gelandet, Polizei und Feuerwehr sind vor Ort. Einer der Lkw-Lenker wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste in mühevoller Arbeit von den Einsatzkräften aus dem total beschädigten Führerhaus befreit werden.

Die A25 ist im Bereich des Unfallortes total gesperrt, es staut bis Weißkirchen zurück. Die bis Weißkirchen im Stau stehenden Fahrzeuge werden abgeleitet. Die Bergung der Unfallfahrzeuge hat begonnen.

