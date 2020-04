Aufatmen nach Traktorunfall: Zweijährige kaum verletzt

Die Erleichterung ist groß und es ist schon ein kleines Wunder: Ein zweijähriges Mädchen, das Samstagabend von einem Hoftrac überrollt wurde, ist wohlauf. Diese gute Nachricht kam gestern aus dem Spital: "Das Mädchen blieb zur Beobachtung über Nacht im Uni-Klinikum. Die Ärzte sind aber guter Dinge, dass es heute oder morgen aus dem Krankenhaus entlassen werden kann", sagte eine Sprecherin.

Der Unfall passierte am späten Samstagnachmittag auf einem Bauernhof in St. Leonhard bei Freistadt. Die 30 Jahre alte Mutter des Mädchens war gerade mit Ladearbeiten im Innenhof beschäftigt. Sie hielt ihren Hoftrac an, um einen Zementsack vom Frontlader zu heben und stieg wieder in das Fahrzeug ein. Die 30-Jährige bemerkte nicht, dass die Kleine versuchte, zu ihr auf den Sitz zu klettern und fuhr los. Dabei stürzte das Mädchen zu Boden und wurde von dem Kleintraktor erfasst. Die Zwillingsräder überrollten beide Beine der Zweijährigen.

Der Notarzt des alarmierten Rettungshubschraubers versorgte das verletzte Kind, das anschließend ins Kepler-Klinikum nach Linz geflogen wurde. Dort stellten die Ärzte fest, dass die Zweijährige Glück im Unglück hatte und keine schweren Verletzungen erlitten hat.

Siebenjährige in Lebensgefahr

Kein so glimpfliches Ende nahm hingegen der Unfall einer Siebenjährigen in Wien-Währing. Das Mädchen ist, wie berichtet, vergangenen Donnerstag aus einem Fenster gestürzt und weiterhin in akuter Lebensgefahr, sagt ein Sprecher des Krankenanstaltenverbundes. Das Kind war mit seinen beiden Geschwistern im Alter von zwei und vier Jahren allein in der Wohnung, während die Eltern einkaufen waren. Die Kinder wollten ihnen nachlaufen und weil die Haustür versperrt war, versuchten sie über ein Fenster hinaus zu klettern. Dabei stürzte die Siebenjährige vier Meter in die Tiefe und erlitt schwere Kopfverletzungen. Deshalb befindet sie sich seither im künstlichen Tiefschlaf.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Freistadt Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.