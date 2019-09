Aufatmen in Wels: 40.000 Fans der "Böhsen Onkelz" durstig, aber harmlos

Tausende Besucher belagerten am Samstag die Welser Innenstadt, um anschließend ihre Idole zu bejubeln. Die "Böhsen Onkelz" gaben am Abend auf dem Trabrennplatz im Welser Messegelände ein so lautstarkes Konzert, dass es auch noch am anderen Ende der Stadt zu hören war.

Mehr als die Hälfte der Gäste kamen aus Deutschland angereist. Das Resümee von Veranstaltern und Einsatzkräften fiel durchwegs positiv aus. Für ein Konzert dieser Größe seien gezählte 104 Rettungseinsätze verschwindend gering, so der Tenor.

Die deutsche Hardrock-Band steht in der Kritik, weil sie zu Beginn ihrer Karriere mit sexistischen, gewaltverherrlichenden und tendenziell rechtsradikalen Liedtexten besonders Fans aus dem Neonazi-Lager ansprach. Inzwischen geläutert, konnten die "Onkelz" ihren Ruf als Rechtsrock-Band nie wirklich ablegen.

Die großen Gewinner des landesweit größten Konzerts dieser Art waren die Welser Gastronomen und Hoteliers. Angesichts des Massenansturms rieben sie sich kräftig die Hände. Die Beherbergungsbetriebe waren restlos ausgebucht. Deshalb mussten viele Gäste bis Bad Schallerbach und Linz ausweichen.

Publikum blieb gesittet

Es hatte den Anschein, als würden die Onkelz-Fans vor der Veranstaltung die Bierbestände sämtlicher Innenstadt-Lokale und Supermärkte konsumieren. Die befürchteten Randale blieben aber aus: "Ich habe selten ein so gesittetes Publikum angetroffen. So mancher Zweitligaklub in Oberösterreich macht mehr Probleme", betonte David Furtner vom Landespolizeikommando erleichtert.

Ein großer Stein vom Herzen fiel auch Trixi Haagen von der Welser Veranstaltungs GmbH WEVA: "Wir haben die An- und Abreise super hinbekommen. Es gab am Bahnhof keinen einzigen Zwischenfall." Sie habe selten ein so friedliches Publikum erlebt, befand Haagen. Während die Veranstalterin beim jüngsten Welser Großkonzert "We love the 90’s" Anfang August im Messegelände mit vielen Unzulänglichkeiten konfrontiert war, lief diesmal alles wie am Schnürchen. Im fünften Stock des Stadtpolizeikommandos koordinierte ein 40-köpfiger Einsatzstab sämtliche Abläufe bis ins kleinste Detail. Zwei Hubschrauber kreisten über der Stadt und lieferten aktuelle Bilder von den Großparkplätzen am Stadtrand. Ein Aufgebot von 350 Polizisten überwachte die Anreise der Fans und anschließend ihren Marsch zum Konzertgelände. Viele der Besucher wurden direkt mit Shuttlebussen zum Konzert befördert.

Stau am Endes des Konzerts

Am Ende des Lärmspektakels kurz nach 23 Uhr strömten alle 40.000 in wenigen Minuten aus dem Gelände: "Da kam es auf der Maria-Theresia-Straße zu kurzen Staus. Das Gedränge hat sich aber schnell wieder aufgelöst", sagt Haagen. Auch wenn der gesamte Ablauf ungestört blieb, hinterließen die Besucher Tonnen von Müll. So mancher Hausbesitzer beklagte vor seiner Haustür ganz andere Hinterlassenschaften.

