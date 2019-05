Auf zum großen Finale beim Urfahraner Markt

LINZ. Beim Blasmusiksonntag sind die Besucher eingeladen, ihre Musikinstrumente mitzubringen.

Am letzten Tag findet der Blasmusiksonntag statt. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Auch wenn das Wetter nicht mitspielen dürfte: Der Stimmung auf dem Urfahraner Markt tut das so gut wie keinen Abbruch. Am Wochenende geht es in das große Finale. "Auf jeden Fall mit dem Riesenrad fahren, Bratwürstl und Schaumrollen genießen und vielleicht eine Runde mit der Geisterbahn fahren", hat Anke Merkl vom Magistrat Linz ein paar Vorschläge für die zwei verbleibenden Jahrmarkt-Tage.

Bevor der Urfahraner Markt am Sonntag für ein halbes Jahr wieder seine Pforten schließt, heißt es beim Blasmusiksonntag ab 11 Uhr: "Gemeinsam flott aufgspielt am Urfix." Besucher des Festzeltes sind eingeladen, ihre Musikinstrumente mitzubringen und gemeinsam mit den Kapellen zu musizieren. Unter Leitung des Linzer Bezirkskapellmeisters Karl Aichhorn wird das Festzelt mit den Klängen bekannter Melodien zu einem Stelldichein für Kapelle und Hobbymusikanten. Bis 17 Uhr erschallt das Festzelt, eingeleitet von traditioneller Marsch- und Polkamusik, über Schlagerklänge bis hin zu moderner und volkstümlicher Blasmusik.

Ein beliebter Anlaufpunkt am Urfahraner Markt ist auch der Stand A11 der OÖNachrichten in der Halle A. Gegen Vorlage der OÖNcard erhalten Sie dort gratis einen Kaffee und eine leckere Mehlspeise – solange der Vorrat reicht.

Für die Teilnahme an den OÖN-Gewinnspielen gibt es Sofortpreise, darunter leckere Kokosbusserl oder Blumensamen für den Frühlingsbeginn. Zudem lohnt es sich auch, beim Rieger-Riesenrad vorbeizuschauen: Erwischen Sie zur vollen Stunde die OÖN-Gondel, dann erhalten Sie eine Gratis-Fahrt und ein kleines Geschenk.

