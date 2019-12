Auf uns lastet die Verantwortung

Die beiden Welser Schülerinnen Chiara Schlager und Valerie Mauchamp-Fessl sind 2800 Kilometer gereist, um Österreich bei der Jugendklimakonferenz in Madrid zu vertreten, die parallel zum Weltklimagipfel COP25 stattfindet. Die Anreise verlief wegen der Bahnstreiks in Frankreich nicht ohne Hindernisse, und so konnte Dienstagabend nur die 16-jährige Chiara, die wie Valerie das BRG Brucknerstraße in Wels besucht, am Empfang des österreichischen Botschafters Christian Ebner teilnehmen.

Dabei hat sie Nachhaltigkeitsministerin Maria Patek einen Forderungskatalog zum Schutz des Klimas überreicht, den 1200 Schüler aus ganz Österreich erarbeitet haben. „Wir sind enttäuscht, dass auf uns Jugendlichen die Verantwortung lastet und wir das ausbügeln müssen, was der Job der Politik wäre“, sagte Chiara in ihrer Rede. Während einer meeresbiologischen Woche in Pula sei sie wachgerüttelt worden: „Da lag so viel Plastik am Strand, obwohl er in der Früh gesäubert wurde.“

Gestern begann die Jugendklimakonferenz, zu der auch Valerie noch rechtzeitig kam. Allerdings sind die Erwartungen zunächst nicht erfüllt worden: „Es gab interessante Vorträge, leider wurde nur Spanisch, Portugiesisch und Französisch gesprochen. Und auch Greta Thunberg ist noch nicht aufgetreten“, sagt Chiara. Die Workshops am Nachmittag wurden auf Englisch gehalten. „Es ist eine extrem interessante Erfahrung und ich habe viel gelernt, etwa wie man die Temperatur der Erde wieder senken kann.“

Mehr als 700 Jugendliche nehmen noch bis Freitag an der Konferenz teil. Sieben Schüler vertreten dabei Österreich.

