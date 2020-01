Auf schneeglatter Fahrbahn verunglückt

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Wie die Polizei mitteilte, passierte der Unfall am Mittwochabend gegen 22 Uhr auf der Obeltshamer Straße in der Ortschaft Unterepfenhofen in Gaspoltskirchen. Die Lenkerin geriet mit ihrem Wagen bei dichtem Schneefall zunächst ins Schleudern und kam in der Folge rechts von der Fahrbahn ab. Doch dabei prallte der Pkw gegen einen Wasserdurchlauf aus Beton, sodass das Auto zurück auf die Fahrbahn katapultiert wurde und auf dem Dach liegend auf einer Böschung zum Stillstand kam. Die 26-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck wurde verletzt ins Klinikum Vöcklabruck transportiert.