Nun ist auch in Oberösterreich der erste Fall einer Affenpockeninfektion aufgetaucht, wie die OÖN bereits gestern berichteten. Es geht um einen 34 Jahre alten Linzer, dessen PCR-Testergebnis am Mittwochabend positiv ausgefallen ist. Nun befindet sich der Mann zu Hause in Quarantäne – und zwar auf unbestimmte Zeit, wie Dietmar Nemeth, der Direktor des Linzer Gesundheitsamtes, gestern im OÖN-Gespräch mitteilte. "Es geht ihm so weit ganz gut." Bei Affenpocken gebe es keine Absonderungsfrist