Auf Pkw aufgefahren: Autolenkerin eingeklemmt

EBENSEE. Einen abbiegenden Pkw zu spät bemerkt hat eine nachkommende Autofahrerin (42) Donnerstagfrüh in Ebensee. Der Wagen der Frau kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Symbolbild Bild: Wodicka

Ein 42-jähriger Deutscher fuhr gegen 7:50 Uhr mit seinem Pkw auf der B 145 von Traunkirchen in Richtung Bad Ischl. In Ebensee wollte der Mann nach rechts in ein Siedlungsgebiet abbiegen. Eine unmittelbar hinter dem 42-Jährigen fahrende Pkw-Lenkerin konnte an dem stark abbremsenden Fahrzeug noch links vorbeifahren. Eine nachkommende Lenkerin (32) aus dem Bezirk Gmunden konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte gegen das Heck des Autos. Die Frau kam mit ihrem Wagen rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Sie wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Ebensee befreit werden.

Die 32-Jährige und der 42-Jährige erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden in das Salzkammergutklinikum Bad Ischl gebracht.

