25-Jähriger stach in Ebelsberg auf Noch-Freundin ein: "Dachte, sie betrügt mich"

Tatort der Messerattacke in Linz-Ebelsberg

Wie berichtet ist es zu der Bluttat am vorigen Donnerstag im Stadtteil Ebelsberg gekommen. Zu einer Befragung der schwerverletzten Frau sei es noch nicht gekommen, teilte am Montag ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Linz mit. Doch der Tatverdächtige sei ohnedies geständig, dass er die 22-Jährige habe erstechen wollen. Wie berichtet ist am Sonntag die U-Haft verhängt worden.