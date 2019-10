Auf Gruppe geschossen

Offenbar weil er sich durch Lärm gestört gefühlt hat, hat ein 51-Jähriger in der Innviertler Gemeinde Aspach in der Nacht zum Sonntag gegen 3.40 Uhr mit einer Schreckschusspistole auf eine Fußgängergruppe geschossen – vier Männer waren auf dem Weg von einer Geburtstagsfeier zur örtlichen Disco. Nach einem kurzen Wortgefecht habe der 51-Jährige aus geringer Entfernung in Richtung der Gruppe geschossen. Verletzt wurde niemand, die alarmierte Polizei stellte die Schreckschusswaffe sicher und sprach gegen den Mann ein vorläufiges Waffenverbot aus. Er wird angezeigt.

