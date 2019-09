Für knapp 14.400 Kinder in Oberösterreich wird der kommende Montag besonders aufregend werden: Sie beginnen als Erstklassler ihre Schulkarriere. Für die restlichen der insgesamt 190.000 Schüler im Land heißt es dagegen: Zurück in den Alltag.

Vor allem für die Volksschulen bringt das Schuljahr einige Neuerungen: So gilt für Schüler bis zum zehnten Lebensjahr ein Kopftuchverbot. Bei Verstößen drohen den Eltern Strafen von bis zu 440 Euro. Außerdem bekommen Schüler ab dem zweiten Semester der zweiten Klasse nun Ziffernnoten. Eine verbale Beurteilung ist nicht mehr möglich, vorgeschrieben sind aber Gespräche der Lehrer mit Eltern und Kindern: "Dass der Schwerpunkt mehr auf das Gespräch gelegt wird, sehe ich als Fortschritt", sagt die für Bildung zuständige Landeshauptmann-Stv. Christine Haberlander (VP).

Auch in den Neuen Mittelschulen gibt es Änderungen – heuer aber noch freiwillig. So starten in Oberösterreich 32 NMS mit dem Pädagogik-Paket. Kernpunkt ist, dass ab der sechsten Schulstufe in Deutsch, Mathematik und Englisch wieder zwei Leistungsgruppen gebildet werden können. Die komplizierte siebenteilige Notenskala wird abgeschafft, stattdessen gibt es zwei Beurteilungslevel ("Standard" und "Standard AHS"). Alle anderen NMS müssen nächstes Jahr nachziehen.

Derzeit kein Lehrermangel

Der Lehrermangel ist in Oberösterreich kein Thema. Zum Schulanfang wurden (und werden) in Tranchen 400 Stellen ausgeschrieben. "Wir konnten die Posten wie in den vergangenen Jahren zu 80 Prozent besetzen", sagt Bildungsdirektor Alfred Klampfer. Die restlichen Stellen werden mit Lehrern, die sich nachmelden, durch Überstunden oder mit Sonderverträgen, etwa für Studenten, besetzt. "Die Lage ist keinesfalls dramatisch", sagt Klampfer. Dagegen werde in den Kindergärten laufend Personal gesucht, sagt Christine Haberlander: "Ich würde mir wünschen, dass auch ältere Berufstätige, die eine neue Herausforderung suchen, diese Ausbildung machen könnten."

Artikel von Herbert Schorn Redakteur Land und Leute h.schorn@nachrichten.at