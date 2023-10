Auf einen Kaffeetratsch bei der Polizei

"Beim Reden kommen d’Leut zamm", sagt Günther Humer, stellvertretender Leiter der Landespolizeidirektion. Das gilt auch für die Polizei: Bei der Initiative "Gemeinsam sicher" stellen sich in den kommenden Wochen Polizisten im ganzen Land den Fragen der Bevölkerung. Bei der Aktion "Coffee with Cops" gehe es um einen "Dialog auf Augenhöhe mit der Bevölkerung", sagt Humer. Durch zwanglose und persönliche Gespräche zwischen Bürgern und Beamten soll das Vertrauen in die Gesetzeshüter gestärkt werden. Vor Gemeindeämtern, auf Wochenmärkten oder auch in Einkaufszentren bietet sich die Gelegenheit, mit Polizeibeamten auch einmal abseits einer Verkehrskontrolle ins Gespräch zu kommen. Regionale Sicherheitsprobleme, Cybercrime oder allgemeine Fragen zum Polizeiberuf können bei einem Kaffee mit den Beamten besprochen werden.

Sorgen um ein gutes Verhältnis zu den Bürgerinnen und Bürgern muss sich die österreichische Polizei aber nicht machen: Der vergangene Woche veröffentlichte OGM-Vertrauensindex zeigt, dass keiner anderen Institution in Österreich so viel Vertrauen entgegengebracht wird wie der Polizei.

Alle Termine der Aktion "Coffee with Cops" in Oberösterreich finden Sie auf polizei.gv.at/ooe/lpd

