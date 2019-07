Auf Einbrecher geschossen: Auch der Hausbesitzer sitzt auf der Anklagebank

Zwei Kroaten sind heuer im Februar in ein Haus in St. Valentin eingebrochen. Der Besitzer überraschte das Duo und feuerte mit einer - illegalen - Pistole zwei Schüsse auf die flüchtenden Männer. Einer, ein 47-jähriger Kroate, wurde von dem Projektil am Oberschenkel getroffen. Er erlitt eine schwere Verwundung und wurde an einer Tankstelle in Ennsdorf entdeckt. Sein Komplize hatte ihn dort aussteigen lassen.

Heute müssen sich sowohl der angeschossene Einbrecher als auch der Hausbesitzer vor Gericht in St. Pölten verantworten. Dem Kroaten wird versuchter gewerbsmäßiger Einbruchsdiebstahl vorgeworfen, der Hausbesitzer muss sich wegen absichtlich schwerer Körperverletzung und illegalen Waffenbesitzes verantworten, weil er keinen Waffenschein für seine Pistole hatte. Beiden Angeklagten droht im Fall eines Schuldspruches eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren.

Bei dem 65-jährigen Hausbesitzer ging es um die Frage, ob er in Notwehr auf die Einbrecher gefeuert hatte. Dies verneinte die Staatsanwaltschaft aber. Jener Schuss, der den Einbrecher traf, sei nicht mehr gerechtfertigt gewesen, da die Einbrecher zu diesem Zeitpunkt bereits ohne Beute flüchteten, und der Angriff auf sein Eigentum bereits beendet war.

Ob sich der Schöffensenat der Ansicht der Anklage anschließt, dürfte sich noch heute herausstellen. Mit einem Urteil ist noch vor Mittag zu rechnen.