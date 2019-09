"Auf dieses Pflichtpraktikum haben wir schon lange gewartet"

Das gibt es sonst an keiner österreichischen Universität: Die medizinische Fakultät der Linzer Kepler-Uni führt, wie berichtet, für ihre Studierenden ein vierwöchiges Hausarzt-Pflichtpraktikum ein.

Wolfgang Ziegler, der Obmann der Allgemeinmediziner in der Ärztekammer Oberösterreich, zeigt sich im OÖNachrichten-Gespräch erfreut: "Mit dem vierwöchigen Pflichtpraktikum können die Studierenden endlich den Beruf des Hausarztes kennenlernen."

Das Praktikum kann bei Interesse auf bis zu zwölf Wochen verlängert werden. Gebietskrankenkasse und Ärztekammer zahlen den Studierenden in den ersten beiden Monaten für das Praktikum ein Taschengeld in der Höhe von 650 Euro pro Monat. Ärzte, die einen Studenten als Praktikanten bei sich aufnehmen, erhalten eine Aufwandsentschädigung von 500 Euro monatlich.

Bisher gab es zwar schon die Möglichkeit, im Rahmen des 48 Wochen langen "Klinisch-Praktischen Jahres" (KPJ) ein Praktikum bei einem niedergelassenen Allgemeinmediziner zu absolvieren. Doch weil dieses nicht verpflichtend war, wurde das Praktikum nur selten angenommen. Das liege auch an den Lehrkrankenhäusern, in denen die angehenden Mediziner während ihres KPJs betreut werden, sagt Ziegler. "Viele Lehrkrankenhäuser geben ihre KPJler nur sehr ungern für vier Wochen her. Viele Studenten erzählten mir, dass sie zwar ein Hausarzt-Praktikum machen wollten, sie aber von den Ärzten im Spital aus nicht durften."

Damit soll nun Schluss sein. "Es kann nicht sein, dass viele Studierende während ihres Praktikums nie einen Fuß in eine Ordination gesetzt haben", sagt Ziegler.

Das Pflichtpraktikum ist eine von mehreren Maßnahmen, die Studierende für eine Karriere als Allgemeinmediziner begeistern sollen. Denn Oberösterreich droht ein Hausärztemangel. In den nächsten zehn Jahren wird fast die Hälfte der Hausärzte in Oberösterreich in Pension gehen.

