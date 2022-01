"Auf die Kindergärtnerinnen hat man völlig vergessen"

"Uns z’reißt’s" stand auf den Luftballons, die Kindergärtnerinnen in den Händen hielten. Die Gewerkschaften Younion und GPA hatten vor dem Linzer Landesdienstleistungszentrum Aufstellung genommen. Wegen der ansteckenden Omikron-Variante nur als kleine Abordnung. Sie übergaben am Montag – am Tag der Elementarpädagogik – eine Petition mit 5865 Unterschriften an LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP).