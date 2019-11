Es waren Spuren von Flusskrebsen, die schließlich einen entscheidenden Hinweis im dubiosen Todesfall zweier Teenager in Perg lieferten: Im Juli 2001 hatten ein damals 23-Jähriger und seine zwei Komplizen der 13-jährigen Sandra und deren Freund Dominik (16) Strychnin statt Ecstasy verabreicht, um die Wirkung dieses pflanzlichen Gifts auszuprobieren. Die beiden fielen in Krämpfe, an denen das Mädchen starb. Der 16-Jährige wurde tot im Flussbett der Naarn gefunden.