Auf der Landstraße wird die Regionalität gefeiert

Wer heute über die Linzer Genusslandstraße schlendert, den erwarten nicht nur altbekannte heimische Köstlichkeiten, sondern auch exotische "Schmankerln". Auf dem Taubenmarkt etwa hat der Biohof Thomabauer aus Prambachkirchen seinen Stand aufgebaut. Dort verkauft Simon Humer neben Speck und Prosciutto auch die kalabrische Streichsalami ‘Nduja. "Außerhalb von Italien ist die Wurst noch relativ unbekannt, sie wird aber von unserer Kundschaft sehr gut angenommen", sagt Humer, auf dessen Hof rund 160 Schweine nach Bio-Qualitätskriterien aufgezogen und geschlachtet werden. Bei der Verarbeitung verzichtet Humer auf künstliche Zusatzstoffe wie Nitritpökelsalz.

"Erprobtes Geheimrezept"

Spaziert man vom Taubenmarkt die Landstraße in Richtung Süden hinunter, tut sich eine Welt der Regionalität auf. Allerhand Gemüsesorten, Honig, Essig und Öle werden an den heuer rund 90 Ständen verkauft. Auf dem "größten Markt Oberösterreichs" würde vor allem die Vielfalt der heimischen Produkte und Produzenten sichtbar, sagt Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger (VP).

Angekommen am Martin-Luther-Platz, weht einem der Geruch von frischen Semmeln, Brotlaiben und Baguettes um die Nase. Die Bäcker haben hier Quartier bezogen. Das Besondere an dem Handwerk sei bis heute, dass jeder Betrieb sein "eigenes erprobtes Geheimrezept" habe, sagt "Brotsüchtig"-Gründer Stefan Faschinger. Das mache auch jeden Bäcker "auf seine Weise einzigartig". Stichwort "einzigartig": Bei dem Stand von Brotsüchtig gibt es unter anderem ein Nussbrot mit in Whisky eingelegten Walnüssen zu verkosten.

Die Genusslandstraße findet heuer bereits zum neunten Mal statt. Laut Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) werde bei jeder Auflage erneut die "kulinarische Vielfalt und die ausgezeichnete Qualität der regionalen Produzenten sichtbar."

Verkostungen, Vorträge, Kurse

Nicht nur auf der Landstraße wird der regionale Genuss gefeiert. Auf dem Domplatz haben sich die Mühlviertler versammelt. Heute gibt es dort einen Dämmerschoppen mit dem Musikverein Vorderweißenbach, danach verspricht der Auftritt von "Most Unlimited" rockige Klänge. Wer nach dem Tanzen eine Stärkung braucht, dem sei der Stand vom Saxlhof in Schenkenfelden ans Herz gelegt. Zerfallenes Fleisch vom Bio-Angusrind, zwölf Stunden lang gegart im Smoker, verschmilzt in einem frischen Weckerl zum Geschmackserlebnis.

Für Neugierige bietet sich heuer auch erstmals der Blick hinter die Kulissen der Lebensmittelproduktion. "Verkostungen, Vorträge und Kurse mit und von den heimischen Betrieben – so lässt sich die oberösterreichische Esskultur entdecken", sagt Genussland-Leiterin Birgit Stockinger. Nähere Informationen sind online unter genussland.at zu finden.

Organisiert wurde die Genusslandstraße vom Genussland OÖ gemeinsam mit dem Linzer City-Ring. Dessen Obmann Matthias Wied-Baumgartner lädt Besucher für heute ein, bei "Kaiserwetter auf kulinarische Entdeckungsreise" zu gehen. (fep)

