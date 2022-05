Auf der Flucht verstorben: Neuer Gedenkort eröffnet

"Gräber sind wichtig, denn Trauer und Gedenken verlangen nach begehbaren Orten. Der Gedenkort steht für Humanität und für die Unverzichtbarkeit einer lebendigen Gedenkkultur in Österreich", sagt Bischof Manfred Scheuer. Eine Gedenkwand erinnert an die Menschen. Auch an jene, deren Namen nicht bekannt sind.