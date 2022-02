Auf der Flucht: "Sie fragen ständig nach ihrem Papa"

Früh am vergangenen Donnerstag rief Oleg Kos seine Frau Katyrina an. "Nimm die Dokumente mit, setz dich ins Auto und fahr zu Mama nach Österreich", sagte der ukrainische Unternehmer, der mit seiner Familie in der 200.000-Einwohner-Stadt Iwano-Frankiwsk in der Westukraine gewohnt hatte. Seither hat seine Familie nichts mehr von ihm gehört.