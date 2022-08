Spielzeug für Kinder, Wasser und ein Napf für Hunde, Mineralwasser und Werkzeug – das alles ist in den großen Taschen auf dem Motorrad von Stau-Berater Herbert Thaler verstaut. Seit 20 Jahren ist der Oberösterreicher aus der Grenzregion Lochen am See an Stauwochenenden mit dem gelben ÖAMTC-Motorrad auf der Salzburger Tauernautobahn unterwegs. Zwischen dem Walserberg und der Mautstelle St. Michael im Lungau ist an diesen Tagen sein Arbeitsplatz.