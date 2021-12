Auf Bewährung: Ein Neustart in der Pandemie

Ben ist 15 Jahre alt und drogenabhängig. Zur ersten Dosis kam er über seine Clique, die für ihn oberste Priorität hat. Das ging sogar so weit, dass er die Schule schwänzte, um mit seinen Freunden abzuhängen. So lange, bis die Jugendlichen ein Wettbüro überfielen, vor Gericht landeten und vom Richter Bewährungshilfe angeordnet bekamen. Seither ist Ben einer von 2000 oberösterreichischen Klienten des Vereins Neustart, der Straffällige dabei unterstützt, ihr Verhalten langfristig zu ändern und eine stabile Lebenssituation zu schaffen. Ziel ist es, dass die Menschen straffrei durchs Leben gehen.

"Das genaue Vorgehen hängt immer von der Geschichte des Klienten und seiner Situation ab. In diesem Fall nehmen wir mit den Eltern Kontakt auf und schauen, wo diese Unterstützung brauchen", sagt der Leiter von Neustart Oberösterreich, Josef Landerl. Zudem würden ausgebildete Sozialarbeiter an dem Drogenkonsum von Ben sowie dessen Ursachen arbeiten. "Wir unterstützen ihn bei einem eventuellen Schulwechsel oder der Suche nach einer Lehrstelle." Neustart bietet selbst ein Arbeitstraining an, bei dem die häufig nicht ausgebildeten Klienten gemeinsam mit Betreuern etwa Garten- und Malerarbeiten erledigen. In der Bewährungshilfe sind vor allem Männer zwischen 15 und 35 Jahren. Die meisten von ihnen haben Einbrüche oder Diebstähle begangen.

Dahinter folgen Körperverletzungen, wobei sich Gewalt seit der Pandemie vom öffentlichen Raum immer mehr ins Private verlagert. "Seit September sind wir auch für die verpflichtenden Gewaltberatungen nach einem Betretungs- und Annäherungsverbot zuständig", sagt der Leiter. Manche Klienten von Neustart sind Sexualstraftäter oder Mörder.

Mehr Druck und Einsamkeit

Zu einem Anstieg der Kriminalität ist es laut Landerl in der Corona-Pandemie jedoch nicht gekommen.

"Was wir wahrnehmen, ist ein erhöhter Drogen- und Alkoholmissbrauch bei unseren Klienten. Sie gerieten in den vergangenen Monaten mehr unter Druck und wurden einsamer." Das habe aber auch den positiven Effekt, dass die Betreuten zuverlässiger als sonst ihre persönlichen Termine einhalten und längere Gespräche führen würden.

Wie häufig sich jemand mit einem Sozialarbeiter trifft, hängt auch von der Rückfallwahrscheinlichkeit ab. Die Dauer der Betreuung wird oft vom Gericht vorgegeben. Der drogenabhängige Ben könnte etwa nach zweieinhalb Jahren die Betreuung beenden. So lange bleiben die Straffälligen durchschnittlich bei Neustart.

"Meistens können wir es verhindern, dass jemand im Gefängnis landet. Zwei Drittel werden während der Unterstützung gar nicht mehr straffällig", sagt Landerl.