Auch Vater von totem Baby wieder in U-Haft

Nach dem Tod eines sieben Wochen alten Säuglings, der am 22. Oktober in Salzburg offenbar an einem Schütteltrauma gestorben war, ist nun auch der Vater des Buben in Untersuchungshaft genommen worden. Das Oberlandesgericht Linz hat der Beschwerde der Staatsanwaltschaft stattgegeben und die U-Haft über den 25-jährigen Mann verhängt. Die 19-jährige Mutter des Babys sitzt bereits seit 28. Oktober wegen dringenden Tatverdachts des Mordes in U-Haft.

Die Eltern des Säuglings waren bereits am 26. Oktober festgenommen worden. Laut Polizei beschuldigten sie sich danach gegenseitig, das Kind mehrfach heftig geschüttelt oder geschlagen zu haben. Die Staatsanwaltschaft beantragte daraufhin die Untersuchungshaft über beide Elternteile. Bei der Haftprüfungsverhandlung am Landesgericht Salzburg entschied der Richter jedoch, dass der Vater im Gegensatz zur Mutter unter Anwendung gelinderer Mittel nicht in Haft genommen wird. Die Staatsanwaltschaft hielt den 25-Jährigen allerdings doch dringend verdächtigt, dass er das Verbrechen des Mordes durch Unterlassung als Beitragstäter begangen habe. Deshalb wurde Beschwerde gegen den Beschluss des Richters beim Oberlandesgericht Linz eingebracht. Dem Kindesvater wird vorgeworfen, dass er in die Tathandlungen der Mutter nicht eingegriffen habe – das Tatmotiv war vorerst unklar.

In Österreich können stark belastete Eltern von Babys und Kleinkindern eine Unterstützung in Ambulanzen und bei Frühe-Hilfen-Netzwerken erhalten.