"Auch Unfälle mit 25 km/h können tödlich ausgehen"

"Wie die Schwammerl aus dem Boden geschossen" sind E-Scooter laut Othmar Nagl, dem Vorsitzendem des Instituts für Versicherungswirtschaft an der Johannes-Kepler-Universität, in den vergangenen Jahren in Österreichs Innenstädten. Alleine in Linz wären zum aktuellen Zeitpunkt rund 1500 Mietroller unterwegs. Mit der zunehmenden Anzahl an Geräten habe sich laut einer Hochrechnung des Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) auch die Zahl der Unfälle im Straßenverkehr erhöht. Die Zahlen wurden heute bei einem Pressegespräch in Linz präsentiert.

Mussten im Jahr 2020 rund 1300 Personen nach Unfällen mit E-Scootern im Spital behandelt werden, waren es im vergangenen Jahr mit 3600 nahezu dreimal so viele. Laut Nagl seien die häufigsten Unfallfolgen Knochenbrüche sowie Sehnen- und Muskelverletzungen, allerdings könnten Unfälle mit 25 km/ Maximalgeschwindigkeit "auch tödlich ausgehen". 2022 starben in Österreich vier Personen bei Unfällen mit E-Rollern.

Die Unfallursachen seien meist überhöhte Geschwindigkeit, Unachtsamkeit und Selbstüberschätzung. Ein Drittel der Unfälle ereignete sich laut dem KfV auf Gehsteigen, wo die Fahrt ohne behördliche Genehmigung verboten ist. Für Christian Schimanofsky, Geschäftsführer des KfV, wäre deshalb ein Ausbau der Radweginfrastruktur in den Innenstädten "essenziell". Fahrer von E-Scootern bräuchten für Schimanofsky "genauso wie alle anderen Verkehrsteilnehmer ihren Platz".

Neben baulichen Maßnahmen spricht sich der KfV-Geschäftsführer für eine bessere Ausrüstung von Rollern aus. "Die verpflichtende Ausstattung mit Blinkern, einer zweiten Bremse oder einer Hupe würde bereits einige Unfälle verhindern", sagt Schimanofksy.

"Viel Aufklärungsbedarf" sieht die Präsidentin des KfV, Doris Wendler, bei den versicherungsrechtlichen Aspekten von Verkehrsunfällen mit E-Scooter-Beteiligung. Anders als etwa in Deutschland bräuchten die Roller hierzulande keine Versicherung. Während ein Unfall mit Sachschaden "finanziell ärgerlich" wäre, muss bei einem Unfall mit Personenschaden unbegrenzt gehaftet werden. Vielen Menschen sei zudem nicht klar, dass Unfälle in der Freizeit nicht von der gesetzlichen Unfallversicherung gedeckt werden, das betreffe auch Geschädigte. Das Risiko einer Fahrerflucht sei zusätzlich erhöht, da E-Scooter keine Kennzeichenpflicht haben.

"Ende der Fahnstange noch nicht erreicht"

In Linz sollen die Regelungen für die Roller im Straßenverkehr laut Vizebürgermeister Martin Hajart (ÖVP) schon bald verschärft werden. Mit Scootern zugeparkte Gehsteige sollen etwa bereits im August der Vergangenheit angehören. Erreicht werden soll dies durch mehr als 100 gekennzeichneten Abstellzonen in der Linzer Innenstadt. "Werden die Roller in diesen Bereichen nicht abgestellt, läuft der Gebührenzähler einfach weiter", sagt Hajart. Sollten Konflikte durch diese Maßnahmen alleine nicht weniger werden, könnten weitere Regelungen folgen. "Da haben wir das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht".

Autor Philipp Fellinger Philipp Fellinger