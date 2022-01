Auch kommende Woche nur ein PCR-Test an Schulen

Die Probleme mit den PCR-Tests an Österreichs Schulen setzen sich fort: Auch kommende Woche wird in den Einrichtungen außerhalb Wiens nur ein PCR-Test durchgeführt. Das hat der neue Testanbieter – die ARGE für molekulare Diagnostik – mitgeteilt. Erst in der Woche darauf – ab 7. Februar – sollen, wie eigentlich vertraglich vereinbart, zwei PCR-Tests stattfinden.

In der laufenden Woche wurden rund 2700 positive Tests registriert, 568 davon in Oberösterreich. Die ARGE für molekulare Diagnostik, die nach einer Neuausschreibung nach den Weihnachtsferien die Abwicklung der Tests in acht Bundesländern übernommen hat, hatte – wie berichtet – von Beginn an Probleme. Zunächst funktionierte die Auswertung nicht bzw. nur mangelhaft, mittlerweile klappt die Variante mit einem Test.

Kaum positive Fälle gemeldet

Zweifel, ob die Testergebnisse auch alle Fälle umfassen, äußerte gestern der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP). In Linz seien am Donnerstag lediglich 65 positive Corona-Schultests gemeldet worden, sagte er. Die Gesundheitsbehörden in Linz würden daher von einer ausgesprochen hohen Dunkelziffer ausgehen. Luger kritisierte "das fortwährende Testchaos" unter Bildungsminister Martin Polaschek (VP).

In Linz seien aktuell 130 Klassen an 52 Schulstandorten im Distance Learning, führte Luger weiter aus. Angesichts dessen habe er Verständnis für den Protest von Schülervertretern gegen eine verpflichtende Matura.

Unterdessen fordern verschiedene Seiten Änderungen bei den Schulmaßnahmen. Einzelne Lehrer- und Schülervertreter plädieren für eine Schließung der Schulen. Umgekehrt fordern etliche Eltern sowie Landeshauptleute wie Hermann Schützenhöfer und Günther Platter (beide VP) Lockerungen, etwa bei der Maskenpflicht im Unterricht.

Das Maskentragen sei eine der wichtigsten Präventionsmaßnahmen, reagierte Bildungsminister Polaschek auf die Debatte. Abschaffen werde man die Maskenpflicht nach Rücksprache mit Experten erst, sobald es die Infektionslage zulasse, sagte der Bildungsminister.