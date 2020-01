Auch K.o.-Tropfen sind ein Mittel der Gewaltanwendung

Die Versicherung weigerte sich, die Haftung für den Schaden zu übernehmen. Sie war der Ansicht, durch die K.o.-Tropfen sei keine körperliche Gewalt angewendet worden. Dem widersprach aber der OGH: Die dem Opfer verabreichte Substanz sei ein "willensbrechendes Betäubungsmittel mit ganz erheblichen physischen und psychischen Wirkungen", das sehr wohl als Mittel der Gewaltausübung gelte.

Der Pensionist wollte in Griechenland seinen Wohnwagen verkaufen. Auf ein Inserat meldete sich eine Frau. Sie gab aber vor, in Goldmünzen bezahlen zu wollen. Der Pensionist sollte 41.000 Euro in bar mitnehmen, um die Münzen anzukaufen und diese mit dem Zeitwert des Wohnwagens gegen- zuverrechnen. Beim Treffen wurden dem Österreicher dann K.o.-Tropfen in den Kaffee gemischt, um ihn dazu zu bringen, die 41.000 Euro zu übergeben.

Ein paar Cent im Socken

Im Gegenzug wurde dem desorientierten Pensionisten ein Socken ausgehändigt. In diesem befanden sich aber nicht die versprochenen Golddukaten, sondern bloß Cent-Münzen. Der pensionierte Manager schleppte sich zu einem Polizeirevier und erstattete Anzeige.

Die K.o.-Tropfen hätten den Mann in einen Zustand versetzt, der es ihm "unmöglich machte, die Situation rational zu beurteilen". Auch diese Arglist gelte als Gewaltanwendung, so der OGH.

