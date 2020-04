Auch in Oberösterreich sinkt die Zahl der aktuell Erkrankten

Um 17.00 Uhr galten im Bundesland noch 335 Personen als erkrankt, 72 werden in Normalstationen und 25 in Intensivstationen der Spitäler behandelt. Insgesamt wurden in Oberösterreich bisher 2.199 Personen positiv getestet. Mit Stand 13.00 Uhr standen nicht ganz 2.300 Menschen unter Quarantäne.

Überblick: Laufend aktualisierte Corona-Daten auf einen Blick

Die Zahl der mit oder an einer Covid-Erkrankung verstorbenen Menschen im Bundesland blieb am Samstag mit 37 unverändert. Allerdings meldete das Land neue Fälle in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern. Demnach wurden im Altenheim Waizenkirchen (Bezirk Grießkirchen) drei Bewohner und vier Mitarbeiter positiv getestet, im Bezirksseniorenwohnheim Bad Hall (Bezirk Steyr-Land) waren es zwölf Bewohner und zehn Mitarbeiter. Zudem sind im Klinikum Freistadt vier Patienten der Internen erkrankt. Die Ergebnisse der Testung der Kontaktpersonen stand in den meisten Fällen noch aus.

