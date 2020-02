Auch heute Windspitzen von bis zu 90 km/h

"Das Schlimmste sollte vorbei sein", sagt ZAMG-Meteorologe Josef Haslhofer über das Sturmtief "Sabine". Zwar wird es heute von der Früh weg windig, aber die Windspitzen erreichen nur noch etwa 60 bis 80 km/h, vereinzelt 90 km/h. "Damit wird auch das Schadenspotenzial geringer. Allerdings werden wir über einen längeren Zeitraum vom Wind bis zum Abend betroffen sein", sagt Haslhofer im OÖN-Gespräch.

Er warnt auch vor Auswirkungen auf den Frühverkehr, denn durch den böigen Wind könnte es vermehrt zu Verkehrsunfällen kommen oder noch der eine oder andere angeknackste Ast abbrechen und auf die Straße fallen.

Morgen, Mittwoch, wird der Sturm weiter nachlassen, es bleibt aber windig und wechselhaft. Zudem wird es kühler mit Schneeschauern bis auf 500 Meter Seehöhe.

Der Donnerstag wird etwas wärmer und kommt ohne Schnee und Regen aus. Der trübste Tag der Woche wird laut Meteorologe Haslhofer der Freitag mit verbreitet Regen und Schneefall bis auf 700 Meter. Pünktlich zum Wochenende sollte dank Hochdruckwetter und Föhn wieder die Sonne vom Himmel lachen.

Alles über Sturmtief "Sabine"

Ausfälle im Zug- und Busverkehr

Zahlreiche öffentliche Verkehrsverbindungen waren gestern aufgrund von Sturmschäden außer Betrieb: Die Summerauerbahn zwischen Freistadt und Summerau bleibt bis Freitag wegen eines Oberleitungsschadens gesperrt. Aus Sicherheitsgründen muss auch die Mühlkreisbahn zwischen Rottenegg und Aigen/Schlägl bis heute 14 Uhr still stehen. Grund dafür sind weitere erwartete Sturmböen in der Nacht auf heute sowie die Beseitigung von Sturmschäden.

Im Busverkehr war gestern unter anderem die Linie 212 zwischen Pfarrkirchen und Oberkappel gesperrt. Der OÖ. Verkehrsverbund hofft, dass bis heute alle Straßen freigeräumt werden können.

Oberösterreichs Skigebiete: Sperren und Teilbetrie

Vorsicht walten ließen gestern Oberösterreichs Skigebiete: In Hinterstoder wurden die Skilifte erst gar nicht gestartet. Auch am Hochficht, Feuerkogel und Krippenstein war gestern aus Sicherheitsgründen nicht an einen Liftbetrieb zu denken. Heute früh soll in allen genannten Skigebieten entschieden werden, ob, wann und in welchem Umfang der Liftbetrieb heute wieder aufgenommen werden kann.

Im Skigebiet Dachstein-West, auf der Wurzeralm und am Kasberg gab es gestern einen Teilbetrieb der Lifte. Am Kasberg geht sich auch heute „bestenfalls“ ein Teilbetrieb aus, sagt Betriebsleiter Josef Schrey. „Wir entscheiden das um 8 Uhr früh.“

Sturmtief "Sabine" sorgt für Chaos 147,6 km/h Windgeschwindigkeit: Das war an diesem Montag der Spitzenwert in Österreich, gemessen am Tiroler Brunnkogel. Das Sturmtief Sabine hat seine Spuren hinterlassen, auch in Oberösterreich. Mehr als 2.000 Feuerwehrleute waren hier im Einsatz, um Schäden zu beseitigen.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.