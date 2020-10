"Auch die Erlegung von Wölfen muss akzeptiert werden"

"Die Forderung nach der Wiederkehr von Wölfen kommt von jenen, die nicht damit leben und arbeiten müssen."

Die Landwirtschaftskammer fordert die Einrichtung von Weideschutzzonen, in denen Wölfe bejagt werden dürfen. In den Nachbarländern Österreichs würde die Wolfsdichte ansteigen, es sei nur eine Frage der Zeit, bis das Raubtier auch hierzulande noch häufiger auftreten werde. "Ein Herdenschutz mit Zaun ist in unserem Gelände ein Ding der Unmöglichkeit", sagt Johann Feßl, Obmann des Vereins Oberösterreichs Alm und Weide. "Die Zäune würden eine Barriere für Wildtiere und Wanderer sein." Und Herdenschutzhunde könnten Wanderer in Gefahr bringen.

