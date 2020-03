Auch Bewohner von Linzer Pflegeheim infiziert

Zuletzt war das Seniorenheim in Peuerbach betroffen, wo sich seit dem Wochenende eine infizierte Person mit leichten Symptomen in Quarantäne befindet. Mitarbeiter und Bewohner wurden getestet. Ergebnisse standen gestern noch aus.

Nun gibt es auch in einem Linzer Heim einen an Covid-19 Erkrankten, wie die Stadt gestern mitteilte. Es geht um einen 78-jährigen Bewohner des Seniorenzentrums Keferfeld-Oed. Der Mann habe sich im Spital angesteckt, wie Bürgermeister Klaus Luger (SP) bekannt gab. Der Heimbewohner sei am 20. März in ein Linzer Krankenhaus eingewiesen worden und fünf Tage später zurückgekehrt. Doch in diesem Zeitraum lag der Pensionist neben einem Patienten, der erst später positiv auf Covid-19 getestet wurde. Am Samstag sei die Stadtverwaltung darüber informiert worden, der Heimbewohner wurde wieder ins Spital zurückgebracht. Am Sonntag lag auch das positive Testergebnis vor. Die Konsequenzen: Die Stadt erhob, mit wem der Mann im Heim Kontakt gehabt hatte. Offenbar gab es keinen direkten Kontakt mit weiteren Bewohnern. Das zehnköpfige Pflegeteam wurde vorsorglich isoliert, die Betreuung erfolge nun durch Mitarbeiter aus den anderen Wohnbereichen und anderen Heimen. 30 Bewohner wurden getestet.

