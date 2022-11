Attnang-Puchheim erhielt Landes-Integrationspreis

Seit 25 Jahren steht das Jugendzentrum des Vereins "nang-pu" in Attnang-Puchheim unter der Leitung von Martin Edelmann und Sylvia Libiseller für offene Jugendarbeit. Diese verfolgt das Ziel, die Jugendlichen auf ihrem Weg zur Selbstständigkeit zu unterstützen und sie in gesellschaftliche Prozesse zu integrieren.

Für diese Leistung wurden die Stadtgemeinde und der Verein jetzt in der Kategorie "Ehrenamt" mit dem Integrationspreis des Landes ausgezeichnet. "Mit dem Integrationspreis ehren wir engagierte Oberösterreicher, die in diesem Bereich innovative Projekte vorantreiben und zu einer gelingenden Integration in unserem Bundesland beitragen", sagte Integrationslandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) bei der Verleihung.

Eine Jury wählte sechs Gewinner in drei Kategorien aus. Der Ehrenamts-Sonderpreis ging an Christine Prucha und ihr Team von "zusammenWachsen in Riedau". Die Initiative unterstützt Asylwerberinnen der Gemeinde beim positiven Start in ihr Leben in Österreich.

Die beiden weiteren Kategorien passen zur oberösterreichischen Integrationslinie "Deutsch und Arbeit": Der Sozialhilfe-Verband Freistadt wurde in "Einfach Deutsch lernen" für ein Sprachförderprogramm in Kindergärten ausgezeichnet. Den Sonderpreis in dieser Kategorie erhielten die "Koko", Kommunikations- und Konversationskurse der Volkshilfe.

Der Beschäftigungspreis ging an Streetwork Vöcklabruck für "Nadelwerk", ein Beschäftigungsprojekt für junge Frauen aus dem Nahen Osten. Den Sonderpreis erhielt die Mittelschule Garsten für ihr Partnerschaftsprojekt mit einer Schule in Montenegro.